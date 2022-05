Tania Rincón afirma que le enoja que le digan "señora": "Me quería morir"

Todos creían que nada podía hacer enojar a Tania Rincón; no obstante, ahora descubrieron que no sólo la irrita que le inventen polémicas, sino también que le digan “señora”.

Así lo dio a conocer Tania Rincón a Yordi Rosado, presentador al que le confesó que le indigna que le digan señora:

“Hay una cosa que me da mucha risa de las mujeres: que hay un antes y un después de que alguien les llama señoras”, pronunció.

“Sí me acuerdo, pero me acuerdo que iba a Colombia, entonces en el avión: ‘Oiga señora’... me quería morir, me quería dar algo”, añadió Tania Rincón.

“Después entendí que en Colombia a todas las dicen señoras, pero sí me conflictúa”, abundó sacada de onda.

Por si fuera poco, Tania Rincón contó cómo fue la primera vez que le dijeron señora en México, fue en una ocasión que estaba en el parque con uno de sus hijos, en los juegos infantiles.

“¡Qué raro que te hayan dicho señora con un hijo en un parque!”, le dijo Yordi Rosado burlándose de ella.

“Es que no te termina de caer el 20”, replicó indignada Tania Rincón.

"Nosotros tenemos una ventaja, porque al trabajar en los medios algunas personas se saben nuestro nombre. Pero de repente ‘Oiga, señor’. De hecho soy un don, claro que soy un señor, por supuesto que soy un señor en muchísimas cosas, pero me cuesta trabajo que me digan señor", abundó Yordi.

rc