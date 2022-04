Marta Guzmán comparte su primera FOTO sin cabello por su lucha contra el cáncer

Marta Guzmán se sinceró ante sus fans y mostró su primera foto completamente sin cabello desde que inició su dura lucha contra el cáncer de mama.

Fue a través de su Instagram que Marta Guzmán compartió la poderosa postal, la cual acompañó de un largo y motivacional mensaje.

“No les había compartido ninguna foto así, no por pena sino porque todo es un proceso que hay que ir asimilando. Se que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante. Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste”, expresó.

“Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo”, agregó Marta Guzmán.

Asimismo, la famosa contó que su doctora le habló de un método para conservar el cabello o hacerse una peluca oncológica, cosa que hizo.

“Aunque conservé mi pelo lo más que pude hasta que se me empezó a caer, cuando comenzó la caída, en 3 días ya estaba prácticamente calva así que fuera pelo y a usar peluca”, lamentó.

Por ello mandó un mensaje de empedramiento y amor propio: “así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama.

“Tóquense y háganse sus mastografías y ultrasonidos cada año. Mi historia sería otra si no hubiera detectado el #cáncerdemama a tiempo”, finalizó Marta Guzmán.

