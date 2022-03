Erika Zaba de OV7 será operada por un "bolita" en la ingle ¿es un tumor?

Erika Zaba se someterá a una cirugía debido a una bolita que se encontró hace tiempo en la ingle, pero que no le prestó importancia… hasta ahora ¿es grave?

A través de su Instagram, Erika Zaba compartió un video en su Instagram en el que habló de su padecimiento y de la cirugía a la que se someterá en los próximos días.

“Me interno porque me van a hacer una operación. Hace muchos meses me noté una bolita, muy chiquita, en una ingle. De repente la dejé de ver y hace como un mes, llegué del gimnasio a casa y me vi una bolita en el mismo lugar, bastante más grande. Por supuesto que me asusté”, narró la famosa.

Erika Zaba agregó que fue al doctor y, tras unos estudios, le dijo que tenía en dos hernias que deben ser extraídas.

“Una hernia no es una bola como todos pensamos, si no es un hoyo por el cual se puede hacer una hernia umbilical, una hernia rectal, etc. Dependen donde esté el hoyo, pero me dicen que al principio no duele, pero que de un momento a otro se puede convertir en una emergencia. Me dijeron, tienes que estar muy alerta y cualquier dolor, correr al hospital”, explicó la famosa.

Finalmente, Erika Zaba le hizo un llamado a sus fans de no tener miedo de ir al doctor y checarse cualquier anomalía que detecten en su cuerpo.

“No tengamos miedo de ir al doctor porque si estamos a tiempo, todo sale bien. El problema es dejarlo pasar, en mi caso, yo lo dejé pasar meses”, remarcó.

rc