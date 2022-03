¿Cuál es la enfermedad que tiene Enrique Bunbury por la que se retira de los escenarios?

Enrique Bunbury anunció que se retira de los escenarios debido a problemas de salud que le impiden cumplir con sus compromisos de trabajo.

El cantautor publicó un comunicado en las redes sociales en el que detalló cuáles son los males que no lo dejan continuar con giras y presentaciones en vivo.

“He tomado la decisión muy meditada y consciente de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours”, anunció Enrique Bunbury en el documento.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Enrique Bunbury?

En el comunicado Bunbury explica que desde hace tiempo tiene un malestar que le causa mucho dolor y que solo se manifiesta cuando está de gira.

El cantante compartió que los síntomas lo afectan son que su garganta se cierra e irrita, y sus vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de su trabajo.

“Lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de este ocurre jamás, si no estoy de gira… Los dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo”, dice Enrique Bunbury.

El cantante informó que los conciertos que quedan pendientes en Estados Unidos y en España de aquí al mes de septiembre serán los únicos que va a realizar antes de alejarse de los escenarios.

“Se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos. Tengo la edad para hacer este cambio importante en mi vida y el apoyo de mi familia y management”, se lee en el comunicado de Enrique Bunbury.

