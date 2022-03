YosStop borra todos sus videos tóxicos y le pide perdón a quienes ha insultado

Tal parece ser que todos los meses que YosStop estuvo en la cárcel podrían haberla reformado, pues la youtuber borró todos los videos en los que había insultado a alguien y le pidió perdón a todas las personas que ha atacado.

A través de un nuevo video, YosStop afirma estar arrepentida de haber dañado a diversas personas, entre las que destacan Ainara, y les pidió disculpas.

“Unas palabras que vienen desde mi corazón y con toda la plena conciencia: Quiero pedir una disculpa a todas las personas que he llegado a ofender queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, o que le haya causado algún conflicto o malestar, algún daño o alguna emoción negativa”, pronunció la famosa.

Yosstop apuntó que decidió borrar los videos de su canal de YouTube que considera fueron ofensivos o tóxicos.

“Quiero que sepan que genuinamente mi intención nunca ha sido mala, sí he sido muy inmadura y lamentablemente o afortunadamente he plasmado mi evolución en los videos que llevo haciendo durante estos diez años. Hay muchos videos que estuvieron fuera de lugar y los he borrado, hay otros donde sigo diciendo cosas donde ya no pienso igual, pero no los quito porque de alguna manea es parte de mi crecimiento y de mi evolución y de eso se trata”, explicó.

Asimismo, la ex presidiaria afirmó que su peor error en la vida ha sido juzgar a la gente sin conocerla y sin conocer su realidad, además de que está haciendo cosas para cambiar sus conductas pasadas.

“La realidad siempre se distorsiona, es imposible saber quién realmente es una persona o por lo que está pasando con tan sólo unos fragmentos de video, uno cree tener siempre la razón y es parte del ego y es una parte humana, pero no es la realidad, no es verdad, no siempre tenemos la razón. No hay verdades absolutas, lo sé, y quiero que sepan que han cambiado muchas cosas en mí”, remarcó YosStop.

