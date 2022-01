YosStop se tatúa "mensaje divino" tras salir de la cárcel: "sentía que me hablaba" (FOTO)

YosStop ya se encuentra reconstruyendo su vida, luego de que Ainara la perdonó, motivo por el cual la famosa se tatuó un “mensaje divino” que tuvo mientras estaba tras las rejas.

Fue a través de sus historias de Instagram que YosStop le mostró a sus seguidores el proceso de su tatuaje y les explicó la razón por la cual plasmó en su cuerpo dicha imagen.

Y es que YosStop se tatuó una luna menguante acompañada de una estrella, las cuales tienen un simbolismo místico y divino para la famosa:

“En esos cinco meses que estuve encerrada ustedes saben que no me dio el sol, nunca lo vi y como salía de noche a caminar lo único que veía era la luna. Y parte de esos mensajes divinos, de esas señales que a mí me llegaban era a través de la luna, se los juro que yo sentía que me hablaba y yo le hablaba a ella y era una conexión muy profunda y muy chingona, me iba diciendo cómo iba”, dijo.

Asimismo, YosStop apuntó que cuando estaba en la cárcel se hizo cercana a la luna pues le “transmitía cosas muy especiales”.

“Si pudieran ver externamente el cómo lo hacía a lo mejor parecería loquita, pero les juro que volteaba a ver la luna y era: ‘sí, ya sé, sí lo entiendo’, no sé, era algo muy extraño”, agregó.

El tatuaje de YosStop Especial

