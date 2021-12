YosStop revela cómo era su día a día en la cárcel: "es como vivir tu propia muerte" (VIDEO)

La youtuber YosStop contó cómo vivió en el penal de Santa Martha Acatitla, durante los cinco meses que estuvo encarcelada.

La influencer sostuvo una charla en Instagram Live con la activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización Reinserta, en la que reveló cómo fue su día a día en prisión.

Así vivió YosStop en la cárcel durante cinco meses

Yoseline Hoffman, nombre real de la youtuber, señaló que su estancia en la cárcel la vivió de manera muy sola, ya que ella se encontraba en un área “especial”, en la que se encontraba alejada de todo.

“Yo estaba sola, no tenía con quien platicar, no tenía actividad, a las 8 de la noche me encerraban y las 8 de la mañana me abrían. (Estaba) tratando de no enloquecer de no perderme de no deprimirme, que creo que eso fue lo más difícil, (porque) hay muchas cosas afuera por qué luchar”, dijo YosStop en la charla.

La influencer comentó que fue una lucha interna constante para evitar que el ambiente denso de la cárcel la absorbiera, pues, dijo, no tenía actividades para entretener su mente.

“Fue una lucha contra mi cabeza, el no tener nada qué hacer, no tenía actividades. Solo nos daban una actividad que era zumba, teníamos un paseo en el que nos sacaban a pasear en la noche como en un patio”, contó la youtuber.

“Yo hacía yoga solita, leía, escribía, jugaba me mandaban sopas de letras, mandalas, aprendí a rafiar, las dos personas que estaban conmigo aprendieron solas y una primero me enseñó y ya después solita vas agarrando la onda”, explicó la creadora de contenido.

YosStop describió su estancia en la cárcel como vivir su propia muerte al no tener el control de lo que pasaba a su alrededor.

“Es como una muerte de mí misma, el ser humano no está diseñado para vivir su propia muerte, pero vivir tu propia muerte no es algo normal. Ya no tengo control de nada, ya no puedo hacer nada. Vives tu muerte desde tu interior, pero también desde el exterior. No estamos diseñados para ver el sufrimiento de las personas que amamos en vida y que no puedas hacer nada es algo muy frustrante”, comentó la youtuber.

Yoseline Hoffman consideró que mereciera estar en la cárcel. “No creo que yo me lo merecía y creo que muchas de las personas que están ahí no se lo merecen, es peor que morirse, pero como sigues aquí es una tortura, no creo que me lo merecía, pero creo que todo pasa por algo”, explicó.

Finalmente, YosStop y Saskia Niño de Rivera aseguraron que no hubo ningún intercambio de dinero para poder hacer la entrevista, ya que en distintos medios se reportó que la youtuber pedía altas cantidades para poder ofrecer una entrevista de su vivencia en la cárcel.

KR