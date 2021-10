YosStop abre Instagram para "darles voz" a las mujeres en la cárcel

Tal parece ser que los tres meses que YosStop lleva presa en Santa Martha Acatitla han hecho que pase de ser bulleadora a activista, pues la youtuber abrió una cuenta de Instagram con la que dice que les dará voz a las mujeres que están en la cárcel.

Cabe recordar que YosStop fue vinculada a proceso por pornografía infantil y que fue denunciada por la joven identificada como Ainara. Asimismo, la youtuber Caeli acusó a la famosa de hacerle bullying por 10 años, e incluso se dice que una joven llamada Mika Lascuráin se habría suicidado tras ser violentada por Yoseline Hoffman.

La cuenta con la que YosStop pretende “darle voz a las mujeres en la cárcel” es @unamujerenlacarcel y hasta el momento cuenta únicamente con una publicación.

El post consiste en una carta escrita a mano por una mujer que está privada de su libertad, la cual fue acompañada por un texto que sí pertenece a YosStop.

“¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido… y luego pasó esto. Una amiga tratando de consolarme me dijo: “ya no hay nada peor”; y me quedé reflexionando que sí, debe de haber muchas cosas peores que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir”, señaló YosStop.

Asimismo, la youtuber afirmó que estar en la cárcel es lo peor que le ha pasado en la vida, por lo que desea que la voz de las mujeres que están privadas de su libertad sea escuchada.

“Para mí, esto es lo peor que me ha pasado, pero otras personas han vivido cosas aún peores. Por eso quiero amplificar la voz de mujeres en la cárcel. Aquí les dejo una reflexión de una de ellas. Atentamente: Una mujer en la cárcel. Los quiero, Yoss”, añadió la famosa.

Finalmente, YosStop señaló en la cuenta que quienes deseen enviar su testimonio pueden hacerlo al correo electrónico que está fijado en la biografía.

