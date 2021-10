Yosstop envía AUDIO desde la cárcel y regaña a sus fans por no leer: "cultiva tu mente"

YosStop volvió a manifestase desde la cárcel, pero ahora en forma de audio, en respuesta a sus fans que se han quejado de que sus posts anteriores tenían “mucho texto” y los invitó a leer un poco.

El novio de YosStop grabó la última llamada que tuvo con la influencer acusada de pornografía infantil, en la cual la famosa regañó desde el penal de Santa Martha Acatitla a sus seguidores por no leer y les aseguró que esta actividad abre la mente.

“Para todos aquellos que comentan ‘mucho texto’ en las reflexiones que escribo y comparto, ahora se los digo con mi voz, ojalá no sea mucho audio. Estos no son ni la mitad de libros que he leído en estos tres meses y sí, efectivamente, es mucho texto, pero no saben que maravilloso son muchos de estos textos”, expresó YosStop.

“¿Por qué no quieren leer? Si eso es lo que precisamente nos hace falta como sociedad y como humanos. ¿Por qué no quieren estudiar, saber más, crecer espiritual e intelectualmente? Puedes leer, aprender lo que tú quieras”, añadió la vinculada a proceso por pornografía infantil.

Por este motivo, YosStop invitó a sus fans a leer para conocer otras perspectivas y “no ser borregos”: “cultiva tu mente, dale oportunidad a los textos, ábrete a la experiencia de aprender algo nuevo todos los días y ser una mejor versión de ti”, dijo.

En el video con el audio de YosStop también se mostraron algunos de los libros que ella dice que ha leído y que le han ayudado a “desintoxicarse” del Internet:

“Siddhartha”, de Hermann Hesse “Los señores de la luz”, de Deepak Chopra “Cuentos para pensar”, de Jorge Bucay “El juego del ángel”, de Carlos Ruiz Zafón “Ensayo sobre la ceguera”, de José Saramago “Kabbalah: El poder de cambiarlo todo”, de Yehuda Berg “Más fuerza que la adversidad”, de Walter Riso “Vigilar y castigar”, de Michel Foucault “El señor de las moscas”, de William Golding “La flor más oscura. El perfume de las sombras”, de P. M. Freestone “La pareja de al lado”, de Shari Lapena “El hombre en búsqueda de sentido”, de Viktor Frankl “Mujeres que corren con los lobos”, de Clarissa Pinkola Estés “De repente, la libertad”, de Caroline Laurent y Évelyne Pisier “Una nueva Tierra”, de Eckhart Tolle “La inteligencia emocional”, de Daniel Goleman

rc