Érika Zaba confirma ruptura de OV7: "Sí... sí tenemos problemas" (VIDEOS)

Érika Saba rompió el silencio y habló respecto a los rumores de la ruptura de OV7, afirmando que, en efecto, los integrantes de la agrupación tienen problemas entre sí y que están distanciados.

En un primer video que Érika compartió, y en el que reacciona junto a sus esposo a las imágenes de su boda hace cuatro años, la artista emitió un comentario revelador al hablar cuando Ari Borovoy, Mariana Ochoa, Óscar Schwebel, M’balia, Kalimba y Lidia Ávila le colocaron el lazo:

“Me da un poco de melancolía por el momento que estamos viviendo ahorita los siete, pero sin duda ellos han sido parte de mi vida y los amo, y me da mucho sentimiento que hoy estemos distanciados", expresó.

Integrantes de OV7 están peleados

Por si fuera poco, este 3 de julio Erika Saba subió a su Instagram otro video en el cual reconoció que sí existen conflictos entre los integrantes de OV7.

“Quiero compartirles mi sentir y pesar de lo que está pasando en este momento con el grupo: para nadie es un secreto que hemos estado teniendo temas complicados. ¿Qué si estoy triste? ¡Claro Que estoy triste!”, dijo.

Asimismo, reconoció que “no me gusta tener estas diferencias con los que siempre he considerado mis hermanos”.

“Sí... sí tenemos problemas… en 30 años de relación, claro que tienen problemas, pero eso no quiere decir que no lo discutamos y que no se arregle… en privado… Lo vamos a conseguir, como ya nos había sucedido antes”, agregó.

Finalmente, Érika Zaba aseguró que ella está “puesta” para hacer la gira por los 30 años de OV7, “ojalá que pronto podamos estar anunciándola”, finalizó.