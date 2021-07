YosStop reaparece y habla sobre su detención por Instagram ¿Desde la cárcel?

YosStop, quien actualmente se encuentra detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, sorprendió al mundo al compartir una historia en su Instagram.

La influencer, cuyo nombre real es Yoseline Hoffman, fue detenida el pasado 29 de junio por el delito de pornografía infantil y fue remitida a Santa Martha Acatitla, donde espera su siguiente audiencia, que será el lunes 5 de julio.

Yosstop llegando al Penal Femenil esta madrugada. Actualización en mi canal a las 9:30 am. pic.twitter.com/kNaVgb2LYK — MAURG1 🕊 (@maurg1) June 30, 2021

Pese a ello, la youtuber se las arregló para compartir una historia en Instagram.

Esto compartió YosStop en sus redes

En su publicación, YosStop aseguró que está en la cárcel por “terminología” y no porque sea peligrosa o culpable:

“Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable”, expresó.

El mensaje de YosStop Especial

Será hasta este lunes 5 de julio cuando el juez dictamine si la influencer será vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil.