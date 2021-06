¿Lidia Ávila odia a M’Balia por ser lesbiana y cancela gira con OV7? ¡Esto dice ella!

Una nueva polémica surge entre los integrantes de OV7, pues se aseguró que Lidia Ávila odia a M’Balia por ser lesbiana, motivo por el cual también canceló el concierto por lo 30 años del grupo música.

Fue la revista TvNotas la que señaló que Lidia Ávila obligó a los integrantes de OV7 a regresarle a OCESA el anticipo que la compañía les había dado con motivo del concierto por su 30 aniversario, cosa que no le agrado a Ari Borovoy y M’Balia.

Ambos le reclamaron a Lidia, está última le recrimonó a la hermana de Kalima su relación sentimental con una mujer, pues era un mal ejemplo para su familia.

“Cuando M’Balia le reclamó a Lidia por su actitud, le respondió que tampoco podía opinar nada porque estaba irreconocible, que no toleraba saber que ahora está con una mujer y que no quería volver a tener contacto con ella porque era un mal ejemplo para su familia”, aseguró una fuente a TvNotas.

Esto dice Lidia Ávila al respecto

“Lidia, que es la que movía a todos, dijo que lo mejor era devolverle todo el dinero a OCESA para que cada uno siguiera con sus planes y no estuvieran atados al contrato con ellos”, agregó.

Ante los señalamientos, Lidia Ávila emitió una respuesta en Instagram diciendo que están poniendo palabras en su boca:

“Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada quien lo decida, estoy convencida que entre los seres humanos no deben existir etiquetas. No dejes que pongan palabras en tu boca que jamás has pronunciado, ni que te etiqueten como algo que no eres”.