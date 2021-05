Karla Díaz, de JNS, agredió en su boda a periodistas, ¡Así se justifica!

Diversos medios de comunicación revelaron que Karla Díaz, de JNS, los agredió cuando intentaron cubrir su boda con Daniel Dayz. Tras la polémica, la cantante salió a romper el silencio.

Fue durante la conferencia del “90’s Pop Tour” el espacio donde Karla Díaz habló sobre el altercado que se generó en su boda; aseguró que no se debió a que hubiese vendido la exclusiva a alguna revista de espectáculos.

La cantante y conductora afirmó que las agresiones hacia los medios de comunicación se debieron a que tanto ella como su esposo estaban muy estresados por la boda.

“Teníamos muchos días de mucho estrés porque como bien saben organizar una boda es todo un tema, queríamos algo muy íntimo, fue civil, no me he casado por la religiosa, ya los invitaré cuando suceda”, apuntó.

Asimismo, dio que la violencia que sufrieron los medios de comunicación fue porque los dueños del lugar no querían la presencia de mucha gente en el sitio, pues eso iba contra las medidas sanitarias contra el COVID:

“La idea es que la gente del lugar, del rancho, estaban un poco incómodos por tener a tanta gente, por el tema de lo que estamos viviendo, pandemia. Entonces realmente fue la persona que mandó retirar a los medios”, explicó.

Finalmente, aseveró que para la ceremonia religiosa si invitará a los medios de comunicación.