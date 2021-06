M'Balia ignora homofobia de Lidia Ávila, le responde y se deja ver cariñosa con su novia (FOTOS)

M’Balia Marichal está totalmente orgullosa de quien es y hace oídos sordos a ataques homofóbicos, como las supuestas declaraciones de Lidia Ávila; por ello se dejó ver en público con su novia Alex derrochando cariño y pasión; además de que le respondió a su excompañera.

Fue en enero cuando la hermana de Kalimba dio a conocer que tenía una relación con una chica; aseguró que el amor no distingue entre géneros. La mujer en cuestión es Alejandra Tinajero, una fan de OV7 de 40 años a la que conoce desde hace 15.

M’Balia y Alex acudieron a la premier de la obra “Sie7e”, lugar donde fueron captadas haciéndose toqueteos cariñosos en la retaguardia.

“Estoy viviendo un momento increíble, estoy muy enamorada, estoy muy contenta; realmente ha sido un tiempo de oportunidad porque vamos buscando que puertas se abren mientras otras se cierran”, dijo M’Balia a los medios.

M'Balia se deja querer por su novia Especial

M'Balia le responde con clase a Lidia Ávila

Por si fuera poco, la M'Balia respondió a las supuestas declaraciones de Lidia Ávila, su ahora excompañera:

“De oídas me han llegado muchas cosas, puede que sí o que no, y mientras no lo escuche directamente, no te puedo decir si ha pasado o no. El último contacto que tuvimos fue en febrero; desde entonces no ha habido un motivo que nos haga coincidir, con lo otros sí”, dijo.

Y cuando se le remarcó que la vida laboral y la privada tiene que ir separadas, M’Baila sentenció: “Es como dos más dos son cuatro; sabemos que cualquier ser humano decente sabe dónde va cada cosa”.