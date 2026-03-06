Los cinco videos filtrados de la Chapina haciendo tortillas de TikTok

En TikTok una creadora de contenido conocida como la Princesa Chapina se volvió tendencia por un polémico video que se viralizó en la plataforma de clips cortos.

Se trata de un video al que los usuarios bautizaron como Chapina haciendo tortillas y que presuntamente surgió de un live en el que la Chapina tenía una batalla con otro creador y tras perder el juego tuvo que hacer un desafío que transmitió en vivo y que es el que está circulando por todas las redes sociales.

Supuestamente en el live, la mujer cumplió el reto que consistía en tener un encuentro íntimo con su esposo, pero la joven usaba su traje típico de chapina de Guatemala, por lo que esto la hizo que se viralizara más.

¿Cuál es al verdad del video de la Chapina haciendo tortillas?

Los usuarios de Internet aseguran que todo se transmitió en vivo en una cuenta de TikTok, sin embargo, otros cibernautas afirman que realmente fue un video filtrado por la pareja sentimental de la mujer, quien difundió el video viral por TikTok.

Entonces surgió la duda de los usuarios si realmente fue un live o si fue un video filtrado como los tantos que hay en la red.

Ella es la princesa Chapina del video haciendo tortillas ı Foto: Redes sociales

Difunden 5 video más de la Chapina haciendo tortillas

La Chapina haciendo tortillas, que según los tiktokers nombre real es Gaby, sigue causando revuelo y es que los cibernautas afirman que no solo es un video el que circula por las redes, sino que en realidad son cinco, después de que el primero se viralizara comenzaron a difundirse más clips en los que aparece la mujer con su esposo.

En uno de los nuevos videos filtrados la mujer se le puede ver vistiendo un vestido bordado de color verde. En otra de las grabaciones se ve que lleva una ropa lila y morada.

En los otros videos la chapina se tapa la cara y solamente se le puede ver el cabello y una parte del rostro.

Algunos usuarios han colocado capturas de pantalla de los videos en los comentarios de las publicaciones que hablan sobre el tema, esto para despertar aún más la curiosidad de los tiktokers que quieren ver completos los clips de la mujer.