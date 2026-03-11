Da Tlalpan a 3 grupos de empresas hermanadas 149 mdp; simuladas, licitaciones por 35.5 mdp

Gabriela Osorio durante un encuentro con productores de Tlalpan, en mayo de 2025.

La alcaldía Tlalpan, que encabeza la morenista Gabriela Osorio Hernández, entregó el año pasado 149 millones 516 mil pesos a tres grupos empresariales, principalmente, por licitaciones simuladas, adjudicaciones directas y concursos con un solo competidor.

Documentos de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Registro Público de Comercio, analizados por La Razón, muestran que las mismas empresas relacionadas con simulaciones de competencias en Cuauhtémoc por hasta 21 millones de pesos, recibió 73 millones de pesos para obras públicas.

El dato: En 2024, Gabriela Osorio denunció irregularidades, así como redes de extorsión y corrupción en Tlalpan durante el gobierno perredista que estuvo antes que ella.

Otro grupo de firmas, de las que este diario informó que concursaron entre sí en otra demarcación para obtener un contrato por 50 millones de pesos, recibió 42.4 millones de pesos por parte de la alcaldía morenista.

Tlalpan además benefició con 34 millones de pesos en contratos a una red compuesta por firmas fachadas señaladas por entregar, al menos, 50 obras incompletas o de mala calidad en el Estado de México.

De los 149.5 millones de pesos que estos tres grupos empresariales recibieron en 2025 por parte de la administración de Osorio Hernández, 35 millones 546 mil 926 fueron mediante licitaciones simuladas, es decir, compitieron entre sí pese a estar conectadas con socios o representantes legales.

17 meses tiene Gabriela Osorio como alcaldesa de Tlalpan

En junio de 2025, la alcaldía Tlalpan lanzó su primera licitación pública nacional, para la primera etapa para rehabilitar diversas calles.

Entre las firmas competidoras estaban Carbonusa, S.A. de C.V., y Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, S.A. de C.V. Ésta última ganó el contrato de 16 millones 229 mil pesos, en tanto, la primera empresa obtuvo una adjudicación directa después, por 18 millones de pesos, para la segunda etapa de la obra.

Ambas empresas comparten tres apoderados legales: Raymundo Guzmán Corroviñas, Jimena Estela Arribas Villegas y Rudy Aarón Abad Madrigal.

En septiembre de 2025, la administración de Osorio invitó a Tecnova, Constructora LMI, S.A. de C.V., y Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V., a competir por servicios de mantenimiento: uno a elevadores y otro a los aires acondicionados de edificios públicos. Al final Tecnova y Alianza ganaron sendos contratos por 190 mil pesos.

En este caso, el representante de Alianza, Benjamín Jardón Sánchez, representó a Tecnova en julio de ese año ante la alcaldía Cuauhtémoc. En tanto, Vanessa Marisela Martínez Mandujano, representante ante la asamblea de socios de LMI, fue comisaria de vigilancia de Alianza entre 2021 y 2023.

56 millones 55 mil pesos fueron adjudicados directamente

Además, ese año el Gobierno de Osorio Hernández invitó a Jessaí Tecnoingeniería, S.A. de C.V., y a Obras y Servicios Asociados Auriga, S.A. de C.V., en un concurso para supervisar la construcción del Centro de Atención de Emergencias “Territorial Topilejo”.

Jessaí ganó el contrato por 996 mil pesos, pero uno de sus representantes, Luis Miguel Alberto Souza Velasco, es el socio fundador de Auriga y la representante de esta firma, Sayra Vilchis González, es la socia fundadora de Tecnova.

En enero de 2026, este diario reveló que esta misma red simuló competencias para conseguir al menos 21 millones de pesos en la alcaldía Cuauhtémoc. Por este caso, la Contraloría capitalina abrió en febrero pasado una investigación.

El artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios prohíbe que la alcaldía reciba propuestas o dé contratos a tales empresas, cuando en una licitación o invitación restringida participan dos o más firmas que comparten socios o representantes legales.

En abril y junio de 2025, la alcaldía Tlalpan invitó a las empresas Innovación de Proyectos Terra, S.A. de C.V., Simetría Axial Constructiva, S.A. de C.V., Crolsa, S.A. de C.V., Constructora GropiusCDMX, S.A. de C.V., y Rustilt, S.A. de C.V., a participar en tres invitaciones restringidas.

En uno de estos concursos para obras, Constructora GropiusCDMX le ganó a Rustilt y fue contratada por cinco millones 669 mil pesos, para rehabilitar la infraestructura hidráulica en las colonias Bosques del Pedregal, 2 de Octubre y Vistas del Pedregal.

A su vez, Crolsa e Innovación de Proyectos Terra compitieron contra Simetría Axial Constructiva y obtuvieron contratos por seis millones 670 mil pesos, para construir una techumbre en el Parque Las Rocas y otra en la telesecundaria 101.

Simetría Axial, Crolsa y Terra están unidas por un representante legal: Carlos Galicia Rodríguez; además, Vania Cruz Sánchez, quien representó a Rustilt, ha hecho la misma labor con Crolsa, que se vincula con GropiusCDMX a través de la representante Wendy Damaris Verduzco Hinojosa.

Estas firmas ya habían simulado una licitación por 50 millones de pesos para bachear las calles de otra alcaldía en la Ciudad de México.

Por último, en julio de 2025, Atelier Ingeniería y Arquitectura Tea, S.A. de C.V., y FG Arquitectos Constructores, S.A. de C.V., participaron en una licitación para mejorar la biblioteca del Deportivo Rodolfo Sánchez, en la colonia Héroes de Padierna.

Atelier ganó el contrato por cinco millones 793 mil pesos. Quien presentó la propuesta de FG, Alejandro Pineda Ramos, presume en su perfil de LinkedIn ser superintendente de obras de Atelier desde 2023.

Además, el representante de Atelier, Eduardo Martínez Martínez, representa a Constructora Linsa, S.A. de C.V., de la que es representante Rodrigo Carranza Mondragón, socio fundador de Constructora Jasoka, que, junto con FG, comparte otro representante: Alan Gustavo Mancilla Alcántara.

Dichas firmas forman parte de una red de empresas fachada que, simulando competencias, entregaron 50 remodelaciones incompletas o de mala calidad de escuelas y centros para infancias con discapacidad afectadas por el sismo de 2017, muestra la investigación de 2025 “Remodelaciones a medias: las escuelas del Edomex que nunca fueron”, de AD Noticias.

La Razón buscó una postura de la alcaldía de Osorio Hernández, la cual solicitó preguntas e información de los contratos, mismos que fueron entregados por esta casa editorial, pero al cierre de esta edición no hubo una respuesta.

Da Tlalpan 149.5 mdp a tres grupos empresariales que fingen competir ı Foto: Especial