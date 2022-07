Andrés García revela que deambuló drogado dos días por Acapulco: "Me dieron una pastilla extraña"

Andrés García ofreció una entrevista a “Ventaneando” en la que habló de cómo está su salud por la devastadora cirrosis que padece e hizo una turbia revelación que conmocionó a sus fans.

Y es que el amigo de Karely Ruiz dio a conocer que estuvo deambulando dos días en la palaya de Acapulco, luego de que le dieron una extraña pastilla que lo puso mal.

“Me caí dos veces por descuidado, porque se me olvidó que tengo más de 80 años. Me puse a hacer movimientos y cosas a una rapidez que ya no debo hacer a mi edad, se me enredaron las piernas y fui para abajo”, dijo sobre sus accidentes.

“En mi afán de no caerme me agarré del sombrerero, que es de madera y tiene un montón de palos, entonces fui a caer ahí y cada palo se me metió por un hoyo diferente. Eso fue hace como un mes, mes y medio”, agregó. Andrés García.

El famoso confesó que pensó que se iba a morir y le agradeció a su esposa Margarita pues “se le ocurrió traerme para acá, porque en mi casa es muy bonita, pero estoy solo ahí. Entonces, Margarita dijo: ‘vente conmigo’ y me ha estado apapachando”.

Tras ello, Andrés García reveló que deambuló por Acapulco durante dos días, pues le dieron una pastilla misteriosa que lo puso muy mal, pero no reveló la identidad de quien se la brindó.

“Me dieron una pastilla extraña, no sé si a propósito o fue un error; una pastilla perjudicial, disque para calmarme y lo que hizo fue que me volvió como loco. Anduve dos días por la costera, por todos lados, como loco. Estaba como en una especie de pesadilla, de repente decía: ‘¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy?’. Antes no sucedió una tragedia porque luego el temperamento me sale”, apuntó.