Lyn May revela que Andrés García tuvo un hijo no reconocido: "Trabaja en la ANDA"

Andrés García está devastado por la cirrosis, pero eso no le impide estar envuelto en la polémica, pues Lyn May afirmó que el actor tiene un hijo no reconocido.

Así lo pronunció Lyn May en entrevista con “De Primera Mano”, emisión a la que le señaló que a Andrés García le gusta: “tirarse para que lo levanten”.

“Yo sé que él va durar muchos años, es muy lindo, yo trabajé con él. Andrés, mi amor, párate hacer ejercicio”, señaló la famosa.

Asimismo, le pidió a sus hijos que vayan a visitarlo: “Que vayan sus hijos a verlo, vayan hijos míos. Vayan a ver a su papá, porque lo necesita. Son buenos hijos, nada más que Andrés tiene un carácter difícil”.

Tras ello, Lyn May contó que Andrés García no tuvo ningún romance con una hermana suya, pues no tiene, pero afirmó que el actor sí tuvo un hijo con una mujer con el mismo apellido que ella:

“Tuvo un hijo con una chica que se llamaba Melina May y él me confundió. Ella tuvo un hijo y es igualito a él el muchacho, está muy guapo, trabaja en la ANDA… lo ves y es igualito”, externó Lyn May.