Anahí le ofrece ayuda a Andrés García por su salud: "Me vio muy amolado"

Andrés García está mal de salud debido a la cirrosis que padece e incluso considera que su fin está cerca; no obstante, hay famosos que lo aprecian y lo quieren ayudar, como Anahí, quien ya lo contactó para auxiliarlo.

Fue a través de un video que Andrés García subió a YouTube quien reveló las benévolas intenciones de Anahí:

“Quiero empezar dándole las gracias a la bella, es un encanto de mujer, actriz. Era casi una niña cuando trabajó conmigo en Televisa y se ha convertido en una excelente actriz, además de ser una mujer muy bella y me mandó un recado”, inició Andrés García.

“Yo creo que me vio muy amolado porque a veces no me da tiempo de arreglarme, y la verdad es que no he tenido tiempo ni de dormir casi en estos dos últimos días”, añadió Andrés García.

Es por ello que el famoso agradeció de corazón a Anahí: “Muchas gracias, espero que toda tu familia esté muy bien y que tú también estés muy bien. Les mandó un gran abrazo”.

En respuesta, Anahí le dedicó un tierno mensaje al actor en sus redes: “En esta vida hay que tener memoria y jamás olvidar a quien ha sido bueno contigo. El señorón Andrés García tiene mi absoluto respeto y cariño incondicional. Aquí estoy siempre, siempre para él”.