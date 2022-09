¿Karime impidió que Karely Ruiz entrara a Acapulco Shore? ¿Le tuvo miedo? (VIDEO)

Karely Ruiz reveló en diversas entrevistas que hizo casting para entrar a Acapulco Shore, pero que no fue aceptada. Sin embargo, en redes sociales se dio a conocer que posiblemente esto haya ocurrido por Karime, quien al parecer no habría estado de acuerdo con la llegada de la estrella de OnlyFans al programa.

Karely Ruiz ofreció una entrevista al programa SNSerio en donde señaló que los motivos que le dieron para no entrar a Acapulco Shore eran porque ella no tomaba y no hacía relajo.

¿Karime no quiso a Karely Ruiz en Acapulco Shore? Aseguran que la matrioshka le tuvo miedo pic.twitter.com/Ydbw8hryo3 — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2022

Sin embargo, los usuarios de TikTok mencionaron que en la misma entrevista Karely señaló que en el cumpleaños de su hermana ella había bebido y que así fue como conoció a su novio, ya que él la estaba cuidando.

Una cuenta de TikTok llamada @chismeyoutube02 señaló que algunos comentarios indicaron que “había sido karime, quien había tenido miedito de que Karely Ruiz participara en Acapulco Shore. Al parecer La Matrioska no quiso que Karely participara porque la iban a opacar”, señala el tiktoker.

¿Karime decide quién entra a Acapulco Shore? Esto se sabe

Asimismo, el tikoker señaló que desde hace tiempo corren los rumores de que Karime es la que decide quién entra y quién no a Acapulco Shore.

Aunque Karime ha negado tener influencia en la producción de Acapulco Shore, en distintas ocasiones se ha mencionado en canales de YouTube que Karime ha recomendado a algunos de sus amigos como Ramiro.

Con respecto a que Karely Ruiz no toma, Acapulco Shore ya tuvo a una participante que no bebía y que no tuvo relaciones sexuales con ninguno de los participantes y se ha convertido en una de las estrellas más reconocidas del programa de MTV y se trata de Elettra Lamborghini.

Elettra no tomaba pero protagonizó una de las peleas más emblemáticas del programa y fue contra Manelyk en Super Shore.