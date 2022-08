Karely Ruiz revela que la rechazaron de Acapulco Shore: "No me voy a agüitar"

Todo parece apuntar que a MTV le falta escuela, calle, visión y mente de tiburón, pues Karely Ruiz reveló que la rechazaron para participar en “Acapulco Shore”.

Algunos de los confirmados para “Acapulco Shore 10” son Karime, Jawy, Eduardo Miranda, Alba Zepeda y Fernanda Moreno.

Así lo contó Karely Ruiz durante una transmisión, en la que fue cuestionada respecto a si hizo casting para sumarse al programa cuya nueva temporada inicia el 27 de septiembre.

“No, no me aceptaron en Acapulco Shore, pero no importa”, señaló Karely Ruiz, dejando claro que no le afecta en su carrera no salir en programas considerados por muchos como un cáncer televisivo.

“No me voy a agüitar, vienen oportunidades más ching***, por algo pasan las cosas. Yo siempre he dicho que por algo no pasan las cosas, por algo no me aceptaron, a lo mejor algo iba a pasar en ese programa que no sé”, remarcó Karely, quien es considerada como una de las famosas con más jale de México.