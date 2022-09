Revelan que Andrés García "se quiere dejar morir”: "No tiene motivaciones"

El actor Andrés García vive complicados momentos de salud, desde que reveló que le diagnosticaron cirrosis.

Andrés García está delicado de salud

La revista TVNotas publicó una entrevista con un amigo de Andrés García, quien reveló que el galán del cine y las telenovelas “se quiere dejar morir”, pues asegura que “ya no tiene motivaciones” para seguir adelante.

“Así es, pero Margarita (esposa de Andrés García) ya está desesperada, pues por más que se preocupa por él y le da de comer sanamente y lo cuida, al parecer, él ya no quiere seguir adelante, se quiere dejar morir”, dijo el supuesto amigo a la publicación.

“Ya desde hace varios meses, Andrés está diciendo que ya se le acerca la hora, que estos días son los últimos de su vida, ya no tiene motivaciones para seguir adelante”, reveló la revista.

Desde hace unos días Andrés García publicó un video en el que señaló que siente cerca la muerte, pues considera que estaría viviendo sus últimos días.

“En el último video que subió a Internet, hasta les da consejos a los jóvenes de que no tomen mucho alcohol, que se vean en su espejo por aquello de la cirrosis”, se lee en la revista.

Andrés García también ha sufrido algunas caídas en su casa que lo han llevado al hospital. “Ya no se puede quedar solo, porque no quieren que le pase de nueva cuenta algo; ya hasta incluso le escondieron todo lo que podría usar para hacerse daño, ya que por la depresión, no quieren que vaya a cometer alguna locura”, dice la publicación.

“Realmente está muy delicado y ha evolucionado muy lentamente. Le pedimos a la gente que rece por él para que no sufra los estragos de esta enfermedad, evolucione y se pueda ir sintiendo mejor”, finalizó.