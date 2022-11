Leonardo García explota al ser cuestionado sobre la salud de su padre Andrés García: "Me vale mad***"

Tal parece ser que Leonardo García tiene una pésima relación con su papá Andrés García, pues el actor explotó en furia cuando le preguntaron por la salud de su progenitor.

Cabe recordar que el mismo Andrés García dijo hace poco que no tenía una buena relación con Leonardo y e incluso señaló que "a Leonardo le vale mad***" su existencia.

Ahora, Leonardo García fue interceptado por la prensa de farándula en un evento sobre meditación, e irónicamente no estuvo nada zen cuando le preguntaron por su papá.

"Me vale madre, no lo voy a hablar. Venimos a hablar de esto (el evento zen), no lo voy a hablar", pronunció completamente enojado.

Tras ello dijo que su amigo Pedro Moctezuma lo ha ayudado, yendo a ver a su padre, “ahí tratamos de mandarle energía para que esté bien”.