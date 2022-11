Sabrina se va a quitar los implantes de seno ¿porque son malos para su salud?

Sabrina Sabrok tiene completamente conmocionados a todos los fans de la farándula y el escándalo, pues reveló que se va a quitar los gigantescos implantes de seno, por los cuales es conocida, amada y repudiada.

Así lo dijo Sabrina en un encuentro con los medios, a los cuales les reveló la razón de tal decisión y lo que implicará la ausencia de sus implantes en su vida profesional.

Y es que la famosa dijo que se va a quitar los silicones debido a que es una orden médica urgente, pues sus implantes de pecho le están ocasionando problemas de salud, como dolor en la espalda.

“Pues haciendo mucho material ahora que puedo quitar las bubbies, para tener material disponible en OnlyFans”, dijo.

Asimismo, Sabrina señaló que se va a dejar un poco de silicón, para poder seguir vendiendo material en su OnlyFans:

“Ya el año que viene me las quito, ya lo voy hacer. Pues el médico que lo más que se pueda, pero yo digo que me dejé un kilo mínimo porque, sino qué voy hacer, ya no voy ser yo”, detalló.

Finalmente, Sabrina afirmó que la han censurado en OnlyFans: “incluso OnlyFans tiene sus límites, yo no tengo límites me tiene que parar”.