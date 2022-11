Fallece el papá de Fofo Márquez ¿Quién era y de qué murió? (FOTOS)

El influencer Fofo Márquez anunció que su papá falleció, por lo que el joven reveló que se retirará de redes sociales.

En su perfil de Instagram, Fofo Márquez por fin reveló la identidad de su papá y publicó una serie de fotografías del empresario para dedicarle un mensaje de despedida, tras su fallecimiento.

“Gracias por enseñarme tanto y ser el mejor mentor”, dijo Fofo Márquez en una fotografía junto su papá.

El influencer reveló que tras la muerte de su padre se retirará de las redes sociales para dedicarse a los negocios de su papá.

“Se acabó mi etapa del Niño millonario y viene una nueva etapa para mí que es convertirme en un hombre nunca había subido una foto de mi padre pero se habían filtrado algunas de quien era o yo de quien era hijo”, dijo Fofo Márquez en su publicación.

Fofo Márquez agradeció a sus amigos y seguidores que lo acompañaron como influencer, ya que dijo, se despedirá de Internet.

“Gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabo ya termino ya no tendré tiempo de hacer contenido me despido de todos ustedes gracias por su apoyo llegó el momento de convertirme en un hombre”, dijo el influencer.

¿Quién era y de qué murió el papá de Fofo Márquez?

El papá de Fofo Márquez era Rodolfo Márquez y de acuerdo con la información el empresario tenía cáncer y se le detectó desde hace 8 meses, pero debido a que estaba en fase 4 ya no pudieron salvarlo.

Fofo Márquez reveló en una entrevista que su papá tenía sus negocios en la gasolina, se sabe que era dueño de la cadena de gasolinera Total en México. Además el abuelo de Fofo Márquez era dueño de Ten Pac, empresa de calzado industrial en México.