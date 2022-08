Fofo Márquez dice que no le pagó a Karely Ruiz cuenta de $60 mil en antro porque ella se besó con otro (VIDEO)

El influencer Fofo Márquez habló sobre la polémica en la que la estrella de OnlyFans Karely Ruiz lo acusó de dejarle a ella la cuenta de 60 mil pesos de un antro.

Fofo Márquez ofreció una entrevista en el podcast de “Doble G”, en el que señaló que en las redes sociales lo que tiene mayor impacto es la polémica que las acciones buenas.

Recordó que cuando se gastó casi un millón de pesos en una cuenta de un antro no se viralizó tanto como cuando se dio a conocer que él no le pagó a Karely Ruiz la cuenta cuando salieron de antro.

“Pega más el hate que las acciones buenas. Yo me aventé una cuenta de casi un millón de pesos en un antro y no se hizo viral, pero nada más no le pagué a Karley sus 60 mil pesos porque se agarró a otro culer… y se hizo más viral esa tontería”, dijo Fofo Márquez.

Fofo Márquez revela que no pagó la cuenta a Karely Ruiz porque se besó con otro

Fofo Márquez señaló que el motivo por el que no pagó la cuenta a Karely Ruiz el día que salieron de antro porque él quería exclusividad con ella, pero la modelo se besó con otro.

“Ese día pedí una (botella de) Moet y ella me dijo: ‘pídeme una Dom Perignon’, y yo le dije: ‘te va a costar un beso’, entonces me besó y le dije: ‘quiero exclusividad’, y de repente vi que se empezó a agarrar con el otro y dije: ‘ya no voy a coronar’”, contó el influencer.

Fofo Márquez señaló que él sí pagó su parte de la cuenta que fue solo la botella de Moet, pero aseguró que el resto de la cuenta la pagó el otro hombre con el que estaba karely Ruiz.

“Yo no le voy a pichar la ped… a un culer.. para que se acueste con la vieja a la que yo estoy invirtiendo. Pagué la Moet y le dije: ‘Quédate tú la cuenta’, él si la pagó, no la pagó Karely. Se ardió, la dejé con el otro y yo pagué lo mío”, reveló el influencer.