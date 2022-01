Sabrina Sabrok se pasa de botox, se le paraliza la cara y lo celebra: "logré verme artificial"

Sabrina Sabrok es una de las figuras más polémicas de la farándula debido a sus múltiples cirugías plásticas, las cuales, pese a que ya le han cobrado una costosa factura, la modelo celebra con orgullo y no se arrepiente de ellas.

Y es que Sabrina reveló que de tanto botox que se puso en la cara y relleno que se colocó en los labios sufre parálisis en el lado derecho de la cara, cosa que festejó pues logró uno de sus mayores deseos: verse artificial.

“Logré lo que quería: verme artificial, como una muñeca. Ahí era muy chica (en unas fotos), no tenía ni idea de lo que quería hacer de grande. De hecho, trabajaba de profesora de música y nunca pensaba en hacerme cosas en el cuerpo”, señaló Sabrina al programa “Hoy Día”.

“Después todo fue cambiando cuando empecé a trabajar en televisión, a ganar dinero para poder gastar en cirugías”, agregó.

Asimismo, Sabrina Sabrok reveló que en los últimos meses ha sufrido de problemas de parálisis facial por las cosas que se ha hecho en el rostro:

“En la cara me puse mucho botox y mucho relleno en los labios, eso se me fue por la cara y hace que no pueda sonreír bien, así normal, siento como un tirón. Semana tras semana me ponía y me ponía, y ahora que regresé la doctora me mandó a hacer un análisis en la cara, algo complicado, y con eso me dijeron que tenía una parálisis en el lado derecho por tanto botox y relleno”, explicó.

Es por ello que para curarse, y seguir luciendo como desea, Sabrina dijo que va seguido a “un lugar donde me van a hacer ultrasonidos, láser y un montón de cosas, y también me dio meditación para relajar los músculos”.

