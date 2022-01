Mariana Ochoa confiesa que le fue infiel a su primer esposo por borracha: "Me excedí de copas"

Mariana Ochoa protagonizó un escándalo hace algunos años, pues fue captada siéndole infiel a su primer esposo a poco tiempo de haberse casado con él. Ahora, la famosa volvió a hablar de aquel penoso episodio y justificó sus acciones echándole la culpa al alcohol.

Así lo señaló Mariana Ochoa en el programa “El minuto que cambió mi destino”, emisión en la que la cantante dijo que le fue infiel a Christian Eskenazi en una fiesta que organizó Érika Zaba.

“Mi caso fue conocido públicamente. No fue intencional, yo me acababa de casar, me excedí de copas y terminé besando al que se me puso al lado, que terminó siendo una persona de la disquera, pero pudo haber sido el del valet parking que me iba a entregar las llaves”, dijo sin pena Mariana Ochoa.

Por si fuera poco, la famosa apuntó que tomó tanto que perdió la conciencia y que hizo con su suertudo amante mucho más que darse unos besos.

“Perdí la conciencia. Al día siguiente teníamos ensayo los OV7 y aposté con ellos, porque Ari me preguntaba: ‘¿Por qué este güey te estaba abrazando? Júrame que no hiciste nada’. Y yo: Te lo juro por mi vida, ¿cómo voy a hacer algo con él? Es cuate, no me gusta”, dijo Mariana Ochoa.

“Aposté con todos y, por supuesto, perdí. Una semana después yo en portada, además con la lengua photoshopeada como si fuera… ¡Terrible!”, agregó.

