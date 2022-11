Roberto Palazuelos ataca a esposa de Andrés García: "Solo le importa el dinero"

El actor Roberto Palazuelos se lanzó contra Margarita Portillo, esposa de Andrés García, y señaló que a ella solo le importa el dinero, esto, luego de que uno de los hijos del galán de cine y la haya acusado de impedir que los familiares del histrión lo vean.

Leonardo García, hijo de Andrés García, publicó un comunicado en el que acusó a Margarita Portillo de no dejar que los hijos del actor lo vean, ahora que se encuentra delicado de salud, tras haber sufrido una sobredosis por cocaína y neumonía.

“Desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones, porque ella no vive con él y sólo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”, señaló el hijo de Andrés García en un comunicado.

Asimismo, Leonardo García señaló que el médico le dijo que su padre ha sido descuidado y dijo desconocer las verdaderas intenciones de Margarita Portillo con el famoso.

“No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir”, remarcó.

Roberto Palazuelos respalda a hijo de Andrés García

Tras la publicación del comunicado de Leonardo García, Roberto Palazuelos respaldó al hijo de Andrés García y dejó un contundente mensaje en redes sociales en contra de la esposa del actor.

“A esa Nargarita (sic) solo le importa el dinero”, escribió Roberto Palazuelos en las redes sociales. Sin embargo, Margarita Portillo no se dejó y también le contestó a Palazuelos.

Mensaje de Roberto Palazuelos Foto: Especial

“A Roberto que Dios lo bendiga, porque nunca voy a olvidar lo gentil que fue conmigo, pero su comentario fue de niño de primaria. Que tome un curso de ortografía, de redacción, caligrafía porque parece niño chiquito”, dijo Margarita Portillo.