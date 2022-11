Esposa de Andrés García cuenta cómo lo están tratando por su sobredosis: "está muy débil"

Tal parece ser que Margarita Portillo, la esposa de Andrés García, ignoró monumentalmente la petición de Leonardo García de no exponer a su padre en los medios, pues la señora dio una actualización de cómo está la salud del actor tras su sobredosis de cocaína.

En entrevista con “Venga la Alegría”, Margartia Portillo contó cómo fue que se encontró con Andrés García: “cuando yo llegué estaba apenas consciente, pero no podía hablar, cuando trataba de hablar decía cosas incoherentes para mí, que no le entendía porque no podía casi hablar".

Asimismo, detalló que el famoso está siendo tratado con antibióticos vía intravenosa y nebulizaciones, “pero está muy débil, no puede prescindir del oxígeno, tiene poco apetito, etcétera".

Para buena suerte de los fans, afirmó que está mejorando: "está desinflamado, ya no presenta temperatura, empezó a dormir mejor, en lo que estoy enfocada es en que Andrés esté mejor y superé este bache en su salud, por así decirlo, realmente es lo que me preocupa".

"No sabía que esa era la imagen o el panorama de una sobredosis. Para tener el soporte médico mandó a hacer los exámenes y sale positivo", abundó.