Andrés García explota contra su hijo por atacar a su esposa: "Cállate la p... boca" (VIDEO)

El actor Andrés García explotó contra su hijo Leonardo García, luego de que éste acusara a la esposa del histrión de tenerlo incomunicado y descuidado.

Andrés García publicó en su canal de YouTube un video en el que le mandó un mensaje a Leonardo García y en el que dejó claro que ya no quiere tener algo que ver con su hijo, en cambio defendió a Margarita Portillo, su esposa, y al hijo de ésta.

“Para el cretino de mi hijo Leonardo. Él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa, lo único a lo que ha venido es a estar de gorrón. No ha pagado la comida de nadie jamás, entonces Leonardo ya cállate la p… boca deja de hablar pend… y mentiras, ni has ayudado en nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú. El hijo de Margarita, Andrecito, y Margarita me han cuidado… Un consejo, deja de ch…, no te metas con mi familia”, advirtió el actor Andrés García a su hijo.

En el video se observa que el actor está en la cama con oxígeno, ya que está siendo atendido por neumonía y además de que se está recuperando de la sobredosis que le dio.

Roberto Palazuelos e hijo de Andrés García se unen contra esposa del actor

El actor Roberto Palazuelos se lanzó contra Margarita Portillo, esposa de Andrés García, y señaló que a ella solo le importa el dinero, esto, luego de que Leonardo García la haya acusado de impedir que los familiares del histrión lo vean.

“A esa Nargarita (sic) solo le importa el dinero”, escribió Roberto Palazuelos en las redes sociales. Sin embargo, Margarita Portillo no se dejó y también le contestó a Palazuelos.

“A Roberto que Dios lo bendiga, porque nunca voy a olvidar lo gentil que fue conmigo, pero su comentario fue de niño de primaria. Que tome un curso de ortografía, de redacción, caligrafía porque parece niño chiquito”, dijo Margarita Portillo.