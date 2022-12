Leonardo García afirma que Margarita Portillo vendió "El Castillo" de Andrés García y que lo estafó

Leonardo García afirmo que Margarita Portillo y su hijo vendieron “El Castillo” de su padre Andrés García y que estafaron al actor, pues no le han dado el dinero que le correspondería por la transacción de dicha lujos propiedad.

Así lo afirmó el hijo de Andrés García a “De Primera Mano”, programa al cual dio su versión de los hechos y dejó claro que Margarita Portillo se está aprovechando de su padre.

Le acuerdo con Leonardo García, “El Castillo” está valuado en cerca de 60 millones de pesos, de los cuales a Andrés García sólo le dieron uno y un carro.

“Cómo ves que Andrés vendió ‘El Castillo’ y hace un mes no me contesta y no me ha mandado dinero. Pues sí, hace un mes que no me contesta. Sólo me dio un Jeep y un millón de pesos”, dijo Leonardo García.

Por si fuera poco, Leonardo García aseguró que Margarita Portillo ha influenciado la manera en la que su padre lo trata a él, a su madre y hasta a su amigo Roberto Palazuelos.

“Yo no sé quién le está envenenando la cabeza porque no puedes hablar así de tu hijo cuando te manda bendiciones. Su mujer siempre está tratando de quitarnos del mapa. A Roberto, a mi mamá y a mí”, lamentó.