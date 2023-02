Michelle Rodríguez destroza a quienes la criticaron por su portada de Marie Claire: "la gordofobia existe"

Michelle Rodríguez protagonizó la portada de febrero de la revista Marie Claire, con una sesión de fotos poderosa, con un gran mensaje de empoderamiento y amor propio.

Muchísima gente celebró las fotos de Michelle Rodríguez, pues en ellas la actriz luce divina y radiante; no obstante, hubo personas que se volcaron a atacar a la famosa y a la revista, pues a su parecer nada que sea distinto a los cánones de belleza gringa es aceptable.

Osea si esta muy chingon que te ames como sea y nadie tiene derecho de juzgarte por tu cuerpo, pero Michelle Rodriguez sufre obesidad morbida y no, no es sano, mucho menos es un buen ejemplo... una cosa es aceptarte como eres y otra descuidar la salud. pic.twitter.com/Fnaq51Nb24 — Mr. Piters ® (@PitersToluco) January 28, 2023

A través de redes, diversas personas comenzaron a propagar mensajes de hate en contra de Michelle Rodríguez, señalando que con sus fotos “romantizaba la obesidad”, que “su cuerpo no era sano” y “normaliza los cuerpos mórbidos”.

Michelle Rodríguez no se quedó callada y emitió una fuerte y contunden respuesta con la que silenció las palabras malvibrosas de sus detractores, dejándoles en ridículo.

"La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado. En los últimos días, la gente ha hablado de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco”, dijo en un video.

"Así como me veo, hago un montón de cosas. El reconocimiento de mi trabajo es importante y si estoy ahí, es porque ahí merezco estar. También cuestionan mi belleza, creo que la belleza es subjetiva. Mi cuerpo es este y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y atesoro”, agregó Michelle Rodríguez.

La famosa añadió que, si a sus haters les preocupa su salud, “les pido que se cuestionen dos veces antes de hacer un comentario agresivo, porque mi salud mental también es importante y hay gente que pierde la vida por comentarios como los que están haciendo. No está bien hablar de un cuerpo ajeno. Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza, lo cuido, lo honró, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños”.

Finalmente, Michelle Rodríguez afirmó que “todas las personas somos válida, por el simple hecho de existir y si estás leyendo estos comentarios y la estas pasando mal, escríbeme, porque esto no es así. Somos dignos de ser representados y ser amados".