Así fue la niñez de Michelle Rodríguez por su físico: "Hice mi primera dieta a los 8" (VIDEO)

La actriz, cantante y comediante Michelle Rodríguez recuerda cómo tuvo que lidiar con las críticas hacia su cuerpo.

Michelle Rodríguez ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que recordó cómo fueron algunos de sus castings con los que obtuvo papeles memorables.

La integrante de Me Caigo de Risa recuerda que la primera vez que admiró a alguien fue a Laura Cortés en el musical Los Miserables y dijo: “Vi a Laura Cortés que era muy grande en esa época y yo decía ‘si ella lo hace yo lo puedo hacer’”, señaló.

Así fue la infancia de Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez contó que desde que era niña tuvo problemas con las críticas hacia su cuerpo, ya que siempre ha sido de complexión robusta.

Desde niña he sido una mujer gorda, de complexión robusta. Siempre he tenido la conciencia de que mi cuerpo es diferente y es grande Michelle Rodríguez

En ese sentido, recordó que a los 8 años fue la primera vez que hizo una dieta y dijo que para ella era muy molesto no poder comer normal como el resto de sus compañeritas en la escuela.

“Ha sido un tema alrededor de mi vida porque conecta en muchos aspectos. Mis papás son médicos, siempre están preocupados por mi salud. Mi primera dieta la hice a los 8 y para mí era horrible. Me mandaban media torta a la escuela porque la niña no puede comer tanto. Yo tenía otra amiga que llegaba con un tupper con salchichas, papas, sándwich es con lo que no contaban en mi casa”, recordó.

Michelle Rodríguez indicó que se sentía molesta y con presión por la preocupación de su familia. “Puedo hacer dieta, ejercicio y es posible que mi cuerpo no cambie, no soy esa persona que está acostada comiendo papas”, dijo.

KR