Karla Panini está harta del odio y explota contra los que la atacan: "Muchos años callé"

Karla Panini sigue en la polémica y es que la comediante advirtió que ya no va a dejar que le falten el respeto.

A través de su cuenta de Instagram publicó una imagen con un contundente mensaje: “Lo gracioso es que ya no permites que te falten al respeto es cuando comienzan a llamarte problemático”, además acompañó esta imagen con otra leyenda. “Sorry not sorry. Muchos años callé, ya no”.

Karla Panini se lanza contra los famosos

En las últimas semanas Karla Panini ha usado su podcast Mal Influencer MX para responder a los famosos que han hablado de ella por el escándalo en el que se le acusa de supuestamente quitarle el esposo a su mejor amiga Karla Luna, quien falleció de cáncer.

A la primera a la que le respondió fue a Consuelo Duval, quien ha expresado públicamente su rechazo a Karla Panini debido a que Karla Luna era su amiga y hasta llegó a decir que quería golpearla por lo que le hizo a la fallecida Lavandera.

Karla Panini dijo que “Federica P’Luche” solo se involucró al hablar de ella para buscar visitas y seguidores.

“La señora se subió al carro, y todo el mundo lo hace, como se los he dicho, para ganar seguidores, para buscar aplausos, para buscar cómo ‘Qué buena onda, si tú, qué buena onda eres, claro que sí’”, mencionó la “Lavandera Güera”.

También se lanzó contra Slobotzky conductor de La Cotorrisa: “Pero como no te conozco y no conozco tu carrera, no sabía quién eras y no me interesaba tampoco saberlo, te me hiciste muy soso, sin chiste, como muy engreído, entonces dije: ‘Ay no, qué flojera entrevistarlo, entrevístalo Pancho’”, mencionó Karla Panini.