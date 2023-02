Adrián Marcelo humilla a usuario por vivir en Torreón

El youtuber Adrián Mrcelo se le fue con todo a un usuario de Twitter con el que discutió por el tema de Alejandro Fernández que se presentó en el palenque de León en estado inconveniente.

Adrián Marcelo defendió al cantante y señaló que “a los famosos les gusta tragar mier….” Para sobrellevar la vida que tienen.

“Raza indignada porque el Potrillo canta sustanciado ¡en un Palenque! Hasta cuando les va a caer el veinte que a los famosos les gusta tragar mier,,? De qué otra forma creen que se sobrelleva esa vida? Dejen a los artistas drogarse en paz. Son para disfrutarse, no pa rescatarse", escribió el influencer en su cuenta de Twitter.

Un usuario no dudó en responderle al irreverente youtuber: “Adrián, no todos los artistas son drogadictos como tú. No sirves para nada”, señaló el cibernauta llamado Fernando.

A lo que Adrián Marcelo tampoco se quedó callado y le contestó con su típico estilo con el que responde a los haters.

“Qué ver.. sabes tú de artistas. Vives en Torreón, cagad..”, se lee en el breve mensaje con el que el influencer comentó.

Adrián Marcelo discute con usuario en Twitter Foto: Especial

Usuarios critican a Alejandro Fernández

El Twitter de Adrián Marcelo se llenó de comentarios en los que los cibernautas comenzaron a debatir, ya que había quienes estaban a favor de Alejandro Fernández y otros que continuaban criticándolo.

“Una cosa es drogarse y otra terminar dando pena ajena, imagínate gastar tiempo y dinero en un boleto para ver a tu artista darlo todo y te encuentras con un tipo que casi se puede sostener”, “Por mí que se lo lleve la verga pero como espectador lo mínimo que esperas de un artista es profesionalismo”, “Muy desafortunado tu comentario todos debemos respetar nuestro trabajo”, A mí me vale como salga, siempre y cuando de un buen show#”, fueron algunos de los comentarios.