Agreden a Fernández Noroña en AICM; adelanta que presentará denuncia penal

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que este viernes fue agredido físicamente por una persona e intentó robar su celular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que presentará una denuncia penal en su contra.

A través de sus redes sociales, el senador de Morena exhibió al sujeto de edad avanzada que lo agredió física y verbalmente, mientras una persona trataba de retirarlo del lugar, cuando esperaba un vuelo a Monterrey en una sala VIP.

"Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de que estuvo agrediéndome física y verbalmente. @AmericanExpress debe proporcionarme los datos pues presentaré una denuncia", acusó en su cuenta de X, donde también compartió el video.

Video que compartió Fernández Noroña sobre la agresión en el AICM. Video: X @fernandeznorona

Fernández Noroña señaló que, tras filmar el ataque en su contra, el hombre lo despojó de su teléfono móvil e hizo que su esposa borrara el video.

Cuándo me arrebató el celular, y se lo dio a su mujer, ésta aprovechó para borrar el video que yo había grabado. American Express tiene toda la Agresión. Pediré formalmente el nombre y el video para presentar una denuncia penal contra el agresor. Obvio, yo venía solo Gerardo Fernández Noroña

Sin precisar dónde fue la agresión, en la grabación se observa que es un restaurante o en el área de espera del aeropuerto capitalino para tarjetahabientes.

"Es un hecho que American Express debe cancelar la tarjeta a un tipo que no sabe comportarse en un lugar público y agrede físicamente a otro socio del sitio", enfatizó.

