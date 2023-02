¿Quién es Adrián Marcelo, el influencer acusado de gordofobia? Estas son sus polémicas en YouTube y Twitter

Adrián Marcelo es un youtuber que ha estado en medio de la polémica en los últimos días por hacer comentarios gordofóbicos, por lo que incendió las redes sociales.

El youtuber asistió al programa de Karla Panini en donde se pronunció en contra de las personas con sobrepeso, especialmente contra las mujeres.

“Me siento con la libertad de mandar a la ver… a una gorda si se me acerca, la neta lo haría contento”, empieza diciendo Adrián Marcelo.

“Ahora salen en revistas y posando, talla extra, no, no, no, no hiciste nada para merecer una portada gorda, tragar ¿Cuál es el mérito de comer sin parar? No hay disciplina, no a las gordas”, señaló el youtuber.

Tanto que decir sobre este personaje, lo peor de todo es que tiene una audiencia grandísima que le siguen ciegamente, incluso adolescencias e infancias.



¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo es originario de Monterrey, Nuevo León, y nació el 4 de abril de 1990, es conductor, comediante y youtuber.

Adrián Marcelo inició en la televisión en Multumedios, primero apareció en el reality show Mitad y Mitad, que era un programa para encontrar el amor. Después fui invitado a participar en el programa Acábatelo y posteriormente estuvo en el matutino Vivalavi.

Pero no fue, sino hasta el 2016 cuando comenzó a ganar más fama por ser el conductor del late night show SNSerio, junto a Enrique Mayagoitia.

Adrián Marcelo en el programa SNSerio que conducía con Enrique Mayagoitia Foto: Especial

Después obtuvo su propio programa en la misma televisora, el cual lleva por nombre “Adrián Marcelo presenta”.

El programa de Adrián Marcelo presenta Foto: Especial

Sin embargo, el conductor expandió sus horizontes e incursionó en Internet con su canal de YouTube que lleva su nombre y en donde tiene 1.8 millones de suscriptores. Dicho canal es un vlog en donde sale a la calle e interactúa con el público.

También tiene un podcast con el comediante Iván Fematt conocido como “La Mole”, cuyo programa se llama Hermanos de leche. Y tiene otro podcast llamado Conversaciones con Fernando Suarezserna.

Adrián Marcelo con La Mole en el podcast Hermanos de Leche Foto: Especial

Todas las polémicas de Adrián Marcelo

Una de sus primeras polémicas fue en 2019, cuando comparó una jugada de futbol con un feminicidio y dijo: “Un error, prácticamente se podría considerar un feminicidio. La deja muerta ahí en el área”, por lo que se tuvo que disculpar en su programa de SNSerio.

Pero Adrián Marcelo es asiduo a generar polémicas en las redes sociales por sus comentarios controversiales sobre cualquier tema.

Se ha lanzado en Twitter contra la comentarista deportiva Marion Reimers, la última vez que se peló con ella en dicha red social dijo que ella “despierta mis instintos más misóginos” y en otro mensaje escribió “Que @Lareimers narre partidos de fútbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo”.

Los usuarios tacharon de misógino a Adrián Marcelo por los comentarios que hizo contra la conductora.

Trae un roce con Poncho de Nigris con quien siempre se quiere pelear y aunque nunca han llegado a los golpes sus discusiones siempre han sido a través de las redes o de programas de televisión.

Asimismo, Adrián Marcelo defendió a Poncho Herrera por no estar en la gira del reencuentro de RBD y aseguró que la agrupación que salió de una telenovela es “para señoras frustradas”.

Adrián Marcelo y la polémica por la gordofobia incitó a persona con sobrepeso a atentar contra su vida

Tiene muchas más polémicas, pero la más reciente es la de los comentarios de gordofobia, ya que no solamente los hizo en el programa de Karla Panini, sino que usó su cuenta de Twitter para atacar a los detractores que lo criticaron por sus dichos.

Incluso Adrián Marcelo hizo una polémica sugerencia en la que incitaba a la gente con sobrepeso a atentar contra su vida.

Además, atacó a la tikoker Herly RG, quien escribió que Adrián Marcelo tenía la enfermedad del “pendej….” Por sus comentarios. El youtuber no se quedó callado y la atacó haciendo alusión a su cuerpo.

“Me hubiera gustado que me explicaras con manzanas Herly RG, pero me queda claro que no es algo que tengas a la mano muy seguido”, respondió el influencer.

La conductora Maca Carriedo también criticó a Adrián Marcelo y él se le fue cuestionándola sobre su identidad sexual.

“Muy bien @maca_online, me sorprende que alguien que no tiene clara su identidad sexual, sí tenga muy claro por qué digo lo que digo. Ojalá sigas mordiendo el anzuelo en un futuro. A ver si en lugar de adoctrinar, cuestionas quién financia los espacios dónde ‘conduces’”, manifestó.