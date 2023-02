¡Se están peleando! Herly RG responde a comentarios de gordofobia de Adrián Marcelo y él la ataca

Adrián Marcelo genera polémica por sus comentarios de gordofobia que ha expresado en el programa de Karla Panini y también a través de su cuenta de Twitter.

La mañana de este domingo Twitter amaneció incendiado por los comentarios de Adrián Marcelo, quien se puso a contestarle a sus detractores.

La influencer Herly RG, quien se distingue por hacer contenido en el que critica al machismo y quien también se pronuncia en contra de la gordofobia, escribió un tuit dedicado a Adrián Marcelo por sus comentarios.

“Pobrecito de Adrián Marcelo y su enfermedad llamada ‘pendej…’ esperemos se cure pronto”, se lee en un mensaje de la tiktoker conocida por su personaje de Tomás.

Pobrecito de Adrián Marcelo y su enfermedad llamada "pendejismo" esperemos se cure pronto

Además, Herly RG hizo un video en su cuenta de TikTok en donde habla sobre la gordofobia y en el que incita a la gente a no opinar sobre cuerpo ajenos.

“Lo único que te voy a decir es que ya te calles el hocico a la ver… y aprendas que de los cuerpos ajenos no se habla ¿por qué? Porque te vale ver…”, dice Herly en su video.

Yo digo que aquí @herly_rg representa perfecto lo que todos queremos decir y jamás será suficiente escucharla! GRÍTALO HERMANA!!! #AdrianMarcelo

Si bien esta grabación ella no la hizo para responderle a Adrián Marcelo, un usuario de Twitter retomó el video y a propósito de la polémica del youtuber y escribió: “Yo digo que aquí Herly representa perfecto lo que todos queremos decir y jamás será suficiente escucharla”.

Así que Adrián Marcelo citó este tuit para atacar a Herly RG. “Me hubiera gustado que me explicaras con manzanas Herly RG, pero me queda claro que no es algo que tengas a la mano muy seguido”.

JAJAJAJAJJAA SU CHISTE DE NIÑO DE KÍNDER, no me gustan las manzanas, a decir verdad prefiero las peras y la dieta verde, verde lejos todo lo que me trago amonooooos jajajajajajajja pobre perra

Pero la pelea no quedó ahí, Herly RG le volvió a contestar a Adrián Marcelo y hasta lo propuesto un reto: ella dijo que se comería una canasta de manzanas si él dejaba de drogar por un día.