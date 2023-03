Siddhartha, esposo de Yuya, es acusado de supuesto abuso

El cantante Siddhartha, esposo de Yuya, fue acusado de supuesto abuso sexual, por una joven que hizo una denuncia anónima en las redes sociales en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Una página de Instagram publicó el testimonio de una joven, cuya identidad no se reveló.

En el testimonio, la joven denunció a Siddhartha de abuso sexual.

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo: ‘Ves como si te está gustando?’. Esas palabras se me van a quedar toda la vida”, escribió la joven en un mensaje privado que envío a la cuenta de Instagram y que posteriormente fue publicado en un post de la misma red social.

Aunque la joven no compartió más información sobre el contexto de lo sucedido. Sin embargo, acompañó su testimonio con una fotografía que tomó de un cartel de Siddhartha que pegó en una pared durante una manifestación que se llevó a cabo este 8 de marzo.

Hasta el momento Siddhartha no se ha pronunciado sobre dicha acusación, ni tampoco subesposa Yuya, la famosa youtuber y empresaria.