Asaltan la casa del hermano de Yuya y le roban 80 mil pesos

Sergio “Fichis” Castrejón, el hermano de Yuya, y Paola Poulain volvieron a dar de qué hablar tras la trágica muerte de sus gemelos, pues ahora revelaron que se metieron a robar su casa y saben perfectamente quien fue, pero que no harán nada al respecto.

A través de videos en su canal de YouTube, Fichis y Paola señalaron que el criminal les sustrajo 80 mil pesos en varios objetos como consolas de videojuegos y anillos de boda, entre otras cosas.

Dijeron que ocurrió a finales de septiembre cuando estaban fuera de su domicilio en Cuernavaca y compartieron los videos donde se ve claramente la identidad de quien lo hizo.

De acuerdo con Fichis y Paola Poulain, la mujer que les hurtó fue la señora que les hacía la limpieza, a quien encararon y negó las acusaciones.

“Yo no me he me he llevado ningún aparato de usted, si usted piensa que yo me lo llevé, yo se lo regreso, yo no me he llevado ningún aparato. Se lo juro que yo no me he llevado ningún aparato”, les dijo.

Es por ello que la pareja de famosos decidió no proceder legalmente contra ella y le pidieron que use el dinero para apoyar a su familia.