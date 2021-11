Hermano de Yuya habla tras la muerte de sus bebés: "tocan momentos bien perros"

Paola Poulain, la cuñada de Yuya, conmocionó a sus seguidores al anunciar la muerte de sus bebés recién nacidos el pasado lunes 8 de noviembre, luego de una cesárea de emergencia a los 7 meses de gestación. Casi una semana después, Sergio Castrejón, hermano de la famosa, rompió el silencio y habló sobre la tragedia.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Sergio Castrejón, mejor conocido como “Fichis”, manifestó su duelo y sentir por la muerte de sus hijos.

En un video que subió a sus historias, el hermano de Yuya agradeció a sus seguidores por todas las muestras de apoyo que le han extendido a él y a Pao Poulain.

“Hola, amigos, gracias a todos por sus mensajes que me han mandado, los he leído, me llenan el corazoncito. También quiero agradecer al Hospital de la Mujer a todos los médicos, las enfermeras, a la gente que se portó bien bonito con nosotros, gracias, se hizo todo lo que se pudo por nuestros babies”, comentó Fichis.

“La neta hay muchos ángeles aquí y estoy muy agradecido con ellos, porque sin ellos no sé qué hubiéramos hecho”, agregó el hermano de Yuya antes de estallar en llanto.

Sergio Castrejón compartió que Paola Poulain saldrá del hospital y que ambos tratarán de seguir adelante, pese a los “momentos perros”.

“Ya mañana dan de alta a Pao. Nos toca mucho tiempo para sanar, nos tocan momentos bien perros, pero vamos a darle con todo. Gracias por estar en todo este camino. Los quiero mucho”, concluyó el hermano de Yuya.

