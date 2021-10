Kimberly Flores ¿está embarazada de Roberto Romano? Esto se sabe

Edwin Luna y Kimberly Flores están muy lejos de poder escapar de la polémica, pues ahora se especula que la guatemalteca podría estar embarazada ¿de Roberto Romano?

Y es que fue el mismísimo Edwin Luna quien ha levantado las sospechas de que Kimberly Flores podría estar embarazada, y todo fue a través de un Tiktok que ambos hicieron.

Yo sólo pido una cosa :

MAÑANA EN LA GALA LES PONGAN A TODOS LOS CONCURSANTES LAS IMAGENES DE KIMBERLY Y ROBERTO



A VER QUE CARAS SE LES QUEDA ...ESTAS X EJEMPLO#LCDLF pic.twitter.com/MpXqTlWnWf — Lvidaesbella 🎀🍀📖🎬🎧🎭 (@missmayfe) September 6, 2021

En el video en cuestión, en el cual Edwin Luna desactivó los comentarios (lo cual no ha impedido que los fans lo comenten en otras redes), la pareja hace “lip sync” de un audio en el que una mujer le revela a su marido que su óvulo fue fecundando.

"He vomitado, ¿sabes qué significa eso?", le pregunta Kimblery Flores al cantante, quien responde: "Que te dan asco mis besos".

No obstante, la guatemalteca le replica: “No, que estoy embarazada”. "Eso no puede ser", le dice Edwin Luna devastado, a lo que ella finaliza: “Si puede ser, no he tenido la regla y he tenido antojos”.

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar, y aunque Edwin Luna quitó los cometarios de su Tiktok para no leer lo que ya se veía venir, los fans han asegurado, en otras cuentas que han replicado el video, que Kimberly Flores podría estar embarazada de Roberto Romano.

“Roberto va a ser papá”, “Roberto va a ser padre y Edwin va a cantar en el baby shower”, “cornudo” y “un Robertito Jr”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Kimberly Flores y Roberto Romano

¿se vendra el Feat Musical Chu Chu Chu del trencito?



Amiga date cuenta que Edwin Luna es el venado o es



Lupillo Rivera dejo ser el plantado 🤣

Alma Cero se dio cuenta amiga y a tiempo pic.twitter.com/M34osPLAX1 — solerito334 (@solerito334) September 14, 2021

Hasta el momento, ni Edwin Luna ni Kimberly Flores han respondido a dichos señalamientos.

rc