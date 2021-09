Edwin Luna le rogó llorando a Kimberly Flores para que dejara La Casa de los Famosos (VIDEO)

Parece ser que “La casa de los famosos”, más que un reality con varias celebridades, se ha convertido en una triste telenovela protagonizada por Edwin Luna y Kimberly Flores, pues el show dio a conocer que el cantante le fue a rogar llorando a su esposa para que dejara la emisión.

En el video liberado por “La casa de los famosos” se ve a Edwin Luna pidiéndole a la producción del programa que deje salir a Kimberly Flores, pues argumentó que si la modelo tiene sexo con otro de los integrantes del show “fracturaría a su familia”.

¡ÚLTIMA HORA!



Kimberly Flores abandona #LaCasaDeLosFamosos #LCDLF



Edwin Luna estaba ahí, aún se desconocen los motivos.

¡Así le rogó Edwin Luna a Kimberly Flores!

Tras ello, Kimberly Flores fue a hablar con Edwin Luna, quien llorando le pidió que abandonara “La casa de los famosos”, argumentando que sus hijos estaban muy afectados por lo que se ha difundido respecto a su estadía en el reality.

Edwin Luna incluso le dijo a Kimberly que su hijo Elián, de 14 años, la considera una “prostituta” y que no la quiere de regreso en su hogar.

“Elián está mal, le mandaron unas notas tuyas, afuera no es como tú crees. Elián vio unas notas tuyas y empezó a gritar que eras una prostituta, que cuando llegaras a la casa te iba a correr. Que él no te quería con nosotros”, dijo el cantante ahogado en su llanto.

Asimismo, Edwin Luna afirmó que su hijo Damián, de 6 años, “llora cada tercer día… dice que dónde está su mamá. A mí me dio un ataque hace dos días, Arely me tuvo que calmar. Gianna se asustó... ya no puedo, por lo que más quieras, te lo suplico por mi vida”, expresó llorando.

Kimberly Flores y Roberto Romano

¿se vendra el Feat Musical Chu Chu Chu del trencito?



Amiga date cuenta que Edwin Luna es el venado o es



Lupillo Rivera dejo ser el plantado 🤣

Alma Cero se dio cuenta amiga y a tiempo pic.twitter.com/M34osPLAX1 — solerito334 (@solerito334) September 14, 2021

“Tú me pediste algo cuando entraste aquí, me pediste que cuidara a mis hijos, ya no puedo… Si tú te vas conmigo vas a ver que tenemos una vida hermosa”, agregó en un tono que los fans de “La casa de los famosos” se preguntaron si fue súplica o chantaje emocional, pues hasta le dijo que le había compuesto una canción.

Tras escuchar a su esposo, Kimberly Flores le dijo a la producción de “La casa de los famosos” que se iría del programa por su familia.

