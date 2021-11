Hermano y cuñada de Yuya denuncian negligencia tras muerte de sus gemelos

Pao Poulain y Sergio Castrejón, cuñada y hermano de Yuya, publicaron un video en el que hablan acerca de la muerte de sus bebés, quienes fallecieron a causa de una infección a los siete meses de gestación.

Hermano y cuñada de Yuya vivieron momentos difíciles

En su canal de YouTube, el hermano y cuñada de Yuya denunciaron que hubo negligencia en la muerte de sus gemelos, pues aseguraron que ningún hospital los quería atender por la gravedad de la situación.

“Nos fuimos a un hospital de Perinatología, en la Ciudad de México... Llevamos a Pao con una camilla y no nos quisieron recibir... Me hinqué, les pedí que por favor la atendieran y nos decían que no había lugar, que no tenían cuneros, me dijeron que la revisarían, pero si el diagnóstico era el que ya les habíamos explicado, no la iban a poder recibir…”, comentó la pareja de youtubers.

Pao Poulain y Sergio Castrejón señalaron que al final fueron atendidos en el Hospital de la Mujer en Yautepec, Morelos, donde ingresó de emergencia a la cuñada de Yuya, y permaneció hospitalizada algunos días.

La cuñada de Yuya presentó una infección en los riñones, que a decir de los influencers, se salió de control afectando el cuerpo de Pao Poulain y también se extendió hacia los gemelos.

“Estás muy grave, tienes una infección en todo tu cuerpo, estamos esperando que tus bebés no estén infectados. Tus riñones están súper infectados, tu útero está súper infectado”, contó la cuñada de Yuya.

