Mary Boquitas cuenta cómo fue su turbia luna de miel con Sergio Andrade a los 15 años: 'me pegó y me pegó'

María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas, está rompiendo el silencio de cómo fueron sus horripilantes años en clan Trevi-Andrade y ahora narró cómo fue su turbia luna de miel con Sergio Andrade, con quien se casó cuando tenía tan sólo 15 años de edad.

Durante el programa “Uforia Podcast”, Mary Boquitas relató cómo fue su boda con Sergio Andrada, la cual se consumó el 8 de noviembre de 1985, cuando estaba a punto cumplir 15 años.

A unas horas de haberse Sergio Andrade llevó a Mary Boquitas a una casa, la cual se convirtió en su prisión por años.

“Aquí te vas a quedar hasta nueva orden, me indicó mi nuevo esposo, sin ninguna emoción, como quien le habla a un empleado; llevábamos 5 horas casados y su tono y su actitud ya habían cambiado radicalmente; no más sonrisas, no más caricias, no más besos. Sus ojos me empezaron a dar miedo y yo no comprendía qué hacíamos de regreso en esa casa de la colonia Magdalena Contreras”, señaló.

Mary Boquitas dijo que ese día la madre de Sergio la entrenó para hacer las tareas del hogar y que una noche le dio una devastadora golpiza, tras lo cual la violó.

“Sergio llegó muy serio, apenas saludó a su mamá, le pidió el reporte del día: qué cómo me había portado, que si había trabajado duro, que si había obedecido, y después me señaló el largo pasillo que conducía hacía nuestra habitación y me dijo: desnúdate, acuéstate en el suelo y espérame”, relató.

“Sergio regresó, me miró desnuda, tiritando sobre las frías losas que yo misma había limpiado dos veces ese día hasta dejarlas brillantes y comenzó a golpearme a golpearme con los puños; me pegó y me pegó y me agarró del pelo y me dio fuertes zarandeada, arrastrándome por el pasillo, sin decir una sola palabra, Me pegaba en el estómago, en las piernas, en la espalda y yo solo escuchaba su respiración cada vez más agitada”, agregó Mary Boquitas.

“De pronto detuvo los golpes y comenzó a acariciarme y, en contra de mi voluntad, consumó el matrimonio, mejor dicho: me violó”, remarcó la famosa.

Mary Boquitas agregó que Sergio Andrade le dijo, tras tal atrocidad, que lo había hecho por su bien:

“’Entiende que lo hago por tu bien, para que seas perfecta’, fue todo lo que pronunció al terminar y levantarse. Me hizo un gesto como para que lo siguiera al cuarto y me acostara, como pude, me metí en mi cama y él en la suya, apagó la luz. Del miedo que tenía no pude no sollozar, del dolor de los golpes me quedé dormida”, finalizó Mary Boquitas.