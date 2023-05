Yeri MUA y Kunno anuncian gira nacional y los tunden: '¿Por qué gastar en alguien sin talento?'

Los influencers Yeri MUA y Kunno anunciaron que harían una gira nacional y visitarán varias ciudades de México para que sus fans los conozcan.

En sus redes sociales los creadores de contenido dieron a conocer que por ahora tienen planeadas cuatro fechas para hacer un meet & greet y convivir con sus fans en: Puebla, Monterrey, Guadalajara y Culiacán.

De acuerdo con el anuncio de Yeri MUA y Kunno la gira comenzará el próximo 17 de junio en Puebla, después se van a Monterrey el 18 de junio y para el día 24 estarán en Guadalajara y el 25 de Culiacán.

17 de Junio Puebla

18 de Junio Monterrey

24 de Junio Guadalajara

25 de Junio Culiacán

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Yeri MUA y Kunno?

Los boletos de la gira de Yeri MUA y Kunno se venden a través de la plataforma de Boletia y las entradas cuestan 700 pesos la general y la VIP tiene un costo de mil 300 pesos. En todas las fechas es el mismo precio.

Boleto general: 700 pesos

​Boleto VIP: 1,300 pesos

Usuarios tunden a Kunno y Yeri MUA por su gira nacional

El anuncio de la gira nacional entre Kunno y Yeri MUA desató las críticas en redes sociales, pues los usuarios aseguran que no saben de qué se tratará la gira, ya que ninguno tiene un show que ofrecer, pues lo único que hacen en sus redes sociales es bailar y hablar en lives.

"¿Y qué van a hacer?", "Wey sacó una canción y ya tour, si cantan feísimo y encima la gente paga", "Su única gracia es la polémica", "Y como por que tendríamos que gastar en persona sin talento / nomás cuentas chismes", "¿Qué aportarán? Digo porque no les veo ningún talento", fueron algunos de los comentarios.

Otros más recordaron cuando Yeri MUA dijo que no le importan sus fans y que lo único que busca ex exprimirles el dinero, por lo que se sintieron ofendidos los fans y señalan que no quieren ir a su firma de autógrafos.