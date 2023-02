Kunno habla de la trágica muerte de su primer amor: "era mi mejor amigo"

Kunno conmovió a sus fans al hablar acerca de su primer amor, quien trágicamente tuvo un final muy letal, dejándolo con el corazón roto.

Fue en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para su programa “El Minuto que cambió mi destino”, donde Kunno habló acerca de su primer y trágico amor.

Kunno narró que la primera vez que se enamoró fue cuando estaba en la primaria y que fue del niño que era su mejor amigo.

“Ya cuando estoy en cuarto de primaria, yo empiezo a tener un mejor amigo, y le decía a mi mamá ‘Estoy enamorado de mi mejor amigo’” dijo.

“Me enamoré de mi mejor amigo; no estaba mi papá tan presente, entonces, jugábamos al futbol y él me enseñaba a jugar futbol, también lo veía como esa parte que me hacía falta”, agregó todo emotivo.

Sin embargo, el corazón de Kunno también sufrió un duro golpe a esa edad, pues su amigo y amado murió en un accidente:

“Desafortunadamente de tercero a cuarto de primaria, él tiene un accidente y fallece. Obviamente en ese momento estábamos muy chiquitos, entonces no entendemos bien esa situación de que ya no va a estar presente. Fue difícil ir a un funeral de una persona de tu misma edad”, lamentó Kunno.

“Fue muy traumático ver a todos en el colegio triste, recordándolo, y yo no comprendía qué estaba pasando; aparte, mi mamá me lo explicó así de ‘Se fue al cielo’ y en ese entonces tu familia te instruye la religión, para aún no comprendes, para mí fue muy difícil procesarlo”, finalizó.