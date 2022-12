Kunno afirma que la comunidad LGBT+ "es tóxica" y que "entre nosotros no nos aceptamos"

Kunno emitió una serie de polémicas declaraciones, pues afirmó que la comunidad LGBT+ es extremadamente tóxica y que no se acepta entre ella, pues puso como ejemplo el hate que le tiran a él.

"La comunidad es muy tóxica muchas veces, entonces como que siempre buscamos que nos acepten los demás y entre nosotros mismos no nos aceptamos, entonces es una doble moral", pronunció a la prensa.

Kunno agregó que, pese al odio que recibe de la comunidad LGBT+ es enorme, la seguirá representando en eventos y proyectos.

"Yo siempre he dicho que amo a mi comunidad y yo trabajo para ellos. Yo los represento en lo que a mí se me da la oportunidad y sigo amándolos y así va a ser por largo tiempo", apuntó.

"Ha sido un proceso largo el adentrarme a la comunidad, pues porque a veces les gustan cosas y a veces no; sin embargo, esto que vamos a estar en diciembre va a ser para apoyar a mi comunidad. Vamos a estar trabajando junto a Sofía Rivera, que es una muy importante personalidad en la comunidad, vamos a estar con ella para que la gente me empiece a aceptar un poco más", agregó Kunno.

Finalmente, el famoso dijo que tiene una buena relación con Belinda y Cazzu: “Yo a las dos las amo la verdad porque de las dos me encanta su música, obviamente he convivido más con Cazzu. Sin embargo, Belinda también me ha apoyado bastante cuando la conocí en su evento de Shein, pues también fue súper accesible”.