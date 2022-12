Claudia Álvarez y Grettell Valdez revelan que besaron a un actor al que la boca "le apestaba a ****"

Claudia Álvarez y Grettell Valdez han sufrido mucho con sus trabajos de actriz, pues revelaron que les ha tocado besar a sujetos cuyas bocas huelen literalmente a heces fecales por cuestiones probablemente de salud.

En entrevista con “Pinky Promise”, ambas famosas revelaron cuáles han sido sus peores experiencias al besar famosos por cuestión de trabajo y literalmente ambas dijeron que ocurrieron por que al actor en cuestión le apestaba la boca a “cu***”.

"A mí me tocó uno que tenía yo creo que problemas de estómago porque no era mal aliento, no era como del hígado, o sea, olía como a popó. Te lo juro por Dios que decía: 'no puedo'", dijo Claudia Álvarez, a lo que Grettell Valdez agregó: "es el mismo que a mí me tocó".

Claudia Álvarez añadió que le tocó besarlo muchas veces ocasiones en una telenovela, de la que no quiso revelar el título, mientras que Grettell Valdez aseguró sólo haber rozado sus labios en una ocasión.

"Y es un tipazo, es lo máximo en el mundo y yo no quería herir sus sentimientos, pero sí era: '¿quién quiere una pastilla? ¡que te comas la pastilla!'", dijeron.

Grettel Valdez lamentó que ni la pastilla era suficiente para aplacar el hedor de su boca, a lo que Álvarez dijo que ella consiguió una especie de perlas que iban directo al estómago y se las ofrecía bastante al actor.

"Tenía unas perlitas que te las tomas y van directo al estómago y yo decía: 'pues a ver si así, que vayan directo'. Yo se las compré, le decía: 'quieres, mira tómatelas'. Nunca le dije nada porque no lo quería hacer sentir mal", dijo.

No obstante, Grettell Valdez no tuvo piedad y sí le informó que le pastaba la boca: "Le dije: 'bebé, yo creo que tienes que ir al doctor porque tienes un problema en tu pancita'... Yo lo amo aparte, es un tipazo".